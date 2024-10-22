حماس تطالب بحصار سفارات إسرائيل في الخارج حتى وقف الحرب

وكالات

طالب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، بحصار سفارات إسرائيل في الخارج حتى وقف الحرب وفقا لما أوردته قناة "العربية" في بيان عاجل.

وقال القيادي في "حماس"، إن 700 شهيد ارتقوا خلال العملية العسكرية في شمال غزة، مطالبا بالدعوة لانعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشكل عاجل والضغط على الاحتلال لوقف العدوان.

وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي، أن الممرات الممتدة من شمال القطاع إلى جنوبه تحولت إلى مصيدة لاستهداف المدنيين، مشيرا إلى أن جريمة الصمت العالمي تجاه الإبادة الجماعية وصمة عار على جبين المتخاذلين.

وتابع: "الاحتلال يرتكب في شمال قطاع غزة جرائم ممنهجة تقع ضمن أعمال الإبادة الجماعية"، موضحا أن الاحتلال لا يزال يمعن في تصعيد كل أشكال الحرب على قطاع غزة.

وأكمل أن الاحتلال يرفض كل الطلبات بضرورة دخول المساعدات إلى شمال قطاع غزة، موضحا أن جرائم الاحتلال في شمال غزة تهدف لتهجير شعبنا أو إبادته.