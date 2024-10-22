جيش الاحتلال: ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين لـ 750

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل جندي إسرائيلي بحادث طرق خلال أداء مهامه قرب قطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال، على موقعه على الإنترنت، إن "الرقيب يشاي مان، المقاتل في الكتيبة 50 من لواء ناحال، قُتل في حادث سيارة عملياتي بالقرب من قطاع غزة".

وأوضح الجيش أن يشاي مان، يبلغ من العمر 21 عامًا، وأنه من منطقة متسفا أريحا، مضيفًا أنه تم إخطار عائلته، بأمر مقتله.

وبحسب عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المذكور على الموقع منذ الـ7 من أكتوبر 2023، فقد ارتفع إلى 750 قتيلًا بين ضابط وجندي، وهم ممن تم إبلاغ ذويهم بمقتلهم.



ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، تم نقل 16 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا في معارك جنوب لبنان إلى مستشفى "زيف" في صفد، اليوم الثلاثاء.