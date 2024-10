إيلون ماسك يحذر من إفلاس الولايات المتحدة (فيديو)

وكالات

جدد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، تحذيراته من خطر إفلاس الولايات المتحدة في حالة عدم تخفيض الإنفاق الحكومي.



وردًا على منشور نشره أحد المستخدمين الذي قدم فيه بيانات، كتب ماسك على صفحته على منصة "إكس": "ما لم يكن هناك تخفيض جذري في الإنفاق الحكومي، فإن أمريكا سوف تصبح مفلسة بحكم الأمر الواقع تمامًا كما هو الحال مع الفرد الذي يحمل قدرًا كبيرًا من الديون، ستصبح مفلسة فعليًا".

We are currently spending at rate that is bankrupting the country. The interest payments on US debt this year exceeded the entire defense department spending.



If this continues, all of the federal government taxes will simply be paying the interest."



