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إيلون ماسك يحذر من إفلاس الولايات المتحدة (فيديو)

02:27 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

إيلون ماسك

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وكالات

جدد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، تحذيراته من خطر إفلاس الولايات المتحدة في حالة عدم تخفيض الإنفاق الحكومي.


وردًا على منشور نشره أحد المستخدمين الذي قدم فيه بيانات، كتب ماسك على صفحته على منصة "إكس": "ما لم يكن هناك تخفيض جذري في الإنفاق الحكومي، فإن أمريكا سوف تصبح مفلسة بحكم الأمر الواقع تمامًا كما هو الحال مع الفرد الذي يحمل قدرًا كبيرًا من الديون، ستصبح مفلسة فعليًا".

وأضاف ماسك أن "الفوائد على الديون تتجه إلى امتصاص جميع عائدات الضرائب بسرعة، ولا تترك شيئًا لتلبية الاحتياجات الأساسية".


واتسع العجز المالي للحكومة الأمريكية إلى 1.8 تريليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر، أي أعلى بمقدار 138 مليار دولار من عجز العام السابق، وهو ثالث أعلى مستوى سنوي على الإطلاق.

وخلال فترة رئاسة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زاد الدين الوطني من 28 تريليون دولار في عام 2021 إلى مستوى غير مسبوق يزيد عن 34.5 تريليون دولار، وتعد مستويات الديون الوطنية الأمريكية المتزايدة، التي تقترب من 36 تريليون دولار، أحد المخاوف الرئيسية للبلاد.


ويعد الدين القومي أحد المواضيع المهمة في الانتخابات الأمريكية المقبلة، والتي ستجري في 5 نوفمبر المقبل. وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

إيلون ماسك إفلاس الولايات المتحدة تخفيض الإنفاق الحكومي
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