القسام تُعلن استهداف عدد من الضباط الإسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح

(وكالات)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية ضد من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفالوجا غربي معسكر جباليا شمالي القطاع.

وقالت القسام في بيانها، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف 12 ضابطًا إسرائيليًا الأحد الماضي، وإيقاعها بين قتيل وجريح.

وأفادت القسام في بيانها، أنه بينما كان مقاتلوها عائدين من خطوط القتال قاموا بتفجير عبوة ناسفة في عدد من الضباط الإسرائيلي.

وقالت القسام، إن جيش الاحتلال اعترف بعد هذه العملية بمقتل قائد اللواء 401 وإصابة آخرين بجراح خطيرة منهم قائد كتيبة.