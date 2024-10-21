حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف تجمع لجيش الاحتلال قرب الحدود اللبنانية

وكالات

نشر حزب الله اللبناني مقطع فيديو لعملية استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع راميا على الحدود الجنوبية للبنان، ما أدى إلى وقوع إصابات محققة.

ويظهر مقطع الفيديو استهداف قوة مكونة من 8 أفراد تابعة للواء "جولاني" في الجيش الإسرائيلي بصاروخين، أصابا أهدافهما بدقة.