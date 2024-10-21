الرئيس التونسي قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

تونس- (د ب أ)

أدى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين اليمين الدستورية في جلسة عامة في البرلمان، ليعلن بذلك بداية عهدته الثانية في الحكم مدتها خمس سنوات.

وفاز سعيد أستاذ القانون الدستوري المتقاعد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم السادس من الشهر الجاري، بنسبة ناهزت 91 % من أصوات الناخبين، وهي نسبة لم يتم تسجيلها منذ بدء الانتقال السياسي في تونس بعد ثورة 2011.

وفي 25 يوليو/ تموز عام 2021 أطاح سعيد بالنظام السياسي القائم آنذاك ،وبعد ذلك أدار الدولة بالمراسيم بدعوى تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد والفوضى في البرلمان ومؤسسات الدولة.

ووضع خارطة طريق انتهت بإصدار دستور جديد عبر استفتاء شعبي عزز من صلاحياته بشكل كبير، وانتخاب برلمان جديد من غرفتين.