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إيران تتعهد بالرد على أي هجوم إسرائيلي وتهدد بإعادة تقييم "سياستها النووية"

11:28 م الأحد 20 أكتوبر 2024

إيران وإسرائيل

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وكالات

قالت وكالة "تسنيم" نقلا عن مصدر عسكري إيراني، اليوم الأحد، لإن أي استهداف إسرائيلي لمواقع إيران العسكرية سيواجه برد أكبر من توقعات إسرائيل.

وأكد المسؤول العسكري الإيراني، أنه إذا هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي المنشآت النووية، فإن طهران سترد وستعيد تقييم سياساتها النووية.

من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي "الكابينت" المنعقد حاليا يناقش خطط الهجوم على إيران والدفاع أمام رد طهران المحتمل.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول، قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لهجوم كبير على إيران ويتأهب لصد أي رد فعل مستقبلي من جانبها.

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إعلام عبري: الكابينت يناقش خطط الهجوم على إيران والدفاع أمام رد طهران المحتمل

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