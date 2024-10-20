بعد تحذيراته.. جيش الاحتلال يشن 3 غارات على ضاحية بيروت الجنوبية

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت ثلاث غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مصادر.

وكان موقع "واللا" العبري قال، إن الهجوم المتوقع الليلة على الضاحية الجنوبية لبيروت سيشمل عددا كبيرا من المباني.

وذكر المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري اليوم الأحد، أن الجيش سوف يستهدف مواقع مؤسسة القرض الحسن ممول حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة، وفق مزاعمه.

‏وأكد هاجاري، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيشن ضربات غير مسبوقة على مؤسسات حزب الله المالية في لبنان، موضحا أن الجيش لديه بنك أهداف لمؤسسات مدنية تمول حزب الله في لبنان وسيضربها.

‏وأوضح هاجاري أن اليوم والساعات المقبلة والأيام القادمة ستشهد ضربات مكثفة في لبنان.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اللبنانيين إلى الابتعاد عن مقرات مؤسسة "القرض الحسن"، التي يزعم ارتباطها بحزب الله، تمهيدا لقصفها.