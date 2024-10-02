رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتصل هاتفيا بقائد القيادة المركزية الأمريكية

تل أبيب - (د ب أ)

ٌقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن رئيس أركان الجيش، الجنرال هرتسي هاليفي، اتصل هاتفيا بقائد القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، الجنرال مايكل إيريك كوريلا، في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني، الذي وقع أمس الثلاثاء.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن القوات الإسرائيلية والقوات المسلحة الأمريكية، عملت معا في الدفاع عن إسرائيل، قبل عدة أيام وخلال الهجوم الإيراني، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "القوات الإسرائيلية ستواصل تعزيز علاقتها مع القوات المسلحة الأمريكية، بسبب التزامنا بتعزيز الاستقرار الإقليمي والتنسيق بين جيشي البلدين".

وكان هرتسي هاليفي قد أكد مساء أمس الثلاثاء بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل إن إسرائيل أثبتت قدراتها وستختار الوقت والمكان المناسبين كى تدفع إيران الثمن .

وأضاف بعد تقييم الوضع: "لقد أثبتنا قدرتنا على منع العدو من النجاح من خلال الجمع بين سلوك مدني نموذجي ونظام دفاع جوي قوي جدا"، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وتابع "سنختار متى ستدفع الثمن وسنثبت قدراتنا على الهجوم الدقيق والمفاجئ وفقا لإرادة الساحة السياسية".