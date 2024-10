فيديو.. أوكرانيا تزعم وصول قوات كورية شمالية إلى روسيا

كييف - (أ ب)

نشرت أوكرانيا فيديو يُزعم أنه يُظهر العشرات من المجندين الكوريين الشماليين وهم يصطفون لاستلام الزي العسكري والمعدات الروسية، في محاولة لإخافة وترهيب القوات الأوكرانية بما يفتح فصلا جديدا في الحرب المستمرة منذ عامين ونصف، مع إدخال دولة أخرى إلى ساحة المعركة، حسبما أفاد مسؤولون أوكرانيون.

وفي الفيديو، الذي تم التحقق منه من قبل مركز الاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات في أوكرانيا، والذي يعمل تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام، يقف الجنود المفترض أنهم كوريون شماليون في صف لاستلام الحقائب والملابس وغيرها من المعدات من الجنود الروس.

Exclusive - Newly obtained footage from Russia's Sergievsky Training Ground showing North Korean troops being outfitted in Russian gear in preparation for deployment to Ukraine. pic.twitter.com/01Z4jZIiOe

— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) October 18, 2024