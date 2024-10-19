عبد العاطي يؤكد وجود إرادة سياسية لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية

القاهرة – (أ ش أ)

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وجود إرادة سياسية لدى الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم السبت، للجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة شريف الجبلي في إطار دعم التعاون مع اللجان المختلفة بمجلس النواب وتبادل الرؤى حول الشؤون الخارجية بما يخدم المصالح الوطنية.

وأكد الوزير عبد العاطي - خلال اللقاء - على اعتزاز وزارة الخارجية بالتعاون القائم مع البرلمان المصري ولجانه المختلفة، مشدداً على أن العلاقات المصرية - الإفريقية تشكل أحد الدوائر الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية.

واستعرض الوزير مُحددات الموقف المصري من الملفات التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري وأمن واستقرار القارة أهمها التطورات في السودان والقرن الأفريقي والسد الإثيوبي.

كما تناول عبد العاطي الزيارات المتعددة التي أجراها للدول الإفريقية، مبرزاً الجهود التي تبذل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول القارة والمبادرات والبرامج المختلفة التي يتم تنفيذها من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ السلام، فضلاً عن إنشاء آلية للاستثمار في حوض النيل، ووكالة مصرية لضمان الصادرات في أفريقيا.

وأبرز النشاط الواسع للشركات المصرية في أفريقيا خاصة في مجال البنية التحتية، مؤكداً على حرص الدولة على تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن عضوية مصر في مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال الفترة من 2024 – 2026 ورئاستها للمجلس خلال شهر أكتوبر يعكس النشاط الدبلوماسي المصري بالقارة والرغبة في تعميق الشراكات مع الدول الإفريقية بما يحقق المصالح الوطنية ويلبى طموحات الدول الإفريقية الصديقة.

ورحب في هذا السياق بجهود مجلس النواب في إنشاء مجموعات صداقة مع البرلمانات الإفريقية بما يعزز من التعاون على مستوى الشعوب.