حماس: عملية الدهس برام الله تؤكد استمرار ضربات المقاومة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عملية الدهس البطولية ضد سيارة لشرطة الاحتلال بشمال رام الله رسالة جديدة بأن ضربات المقاومة مستمرة.

وصدمت سيارة فلسطينية مركبة تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، قرب مستوطنة عوفرا، شمال الضفة الغربية المحتلة. وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الشاب الفلسطيني سائق السيارة لقي حتفه مباشرة عقب الواقعة. ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا بالتحقيق فيما إذا كان الحادث حادث سير أو عملية دهس.

Palestinian vehicle hit Israeli police vehicle near Ofra, northern part of the Israeli-occupied West Bank.



The Palestinian driver was killed.



IDF is checking whether it was a car accident or a run-over attack. pic.twitter.com/TLzohNQq3F