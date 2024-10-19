إعلان

BBC

حماس: عملية الدهس برام الله تؤكد استمرار ضربات المقاومة

01:41 م السبت 19 أكتوبر 2024

تنفيذ محاولة دهس قرب مستوطنة عوفرا بالضفة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عملية الدهس البطولية ضد سيارة لشرطة الاحتلال بشمال رام الله رسالة جديدة بأن ضربات المقاومة مستمرة.

وصدمت سيارة فلسطينية مركبة تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، قرب مستوطنة عوفرا، شمال الضفة الغربية المحتلة. وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الشاب الفلسطيني سائق السيارة لقي حتفه مباشرة عقب الواقعة. ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا بالتحقيق فيما إذا كان الحادث حادث سير أو عملية دهس.

وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تمّ فتح تحقيق في الثغرات الأمنية التي سمحت بوصول مسيرة لمنزل نتنياهو في قيساريا.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، استهداف المنزل الخاص لبنيامين نتنياهو في قيساريا بمسيرة، لكنه نفى وقوع إصابات جراء الهجوم.

وأفاد المتحدث، بأن نتنياهو لم يكن في منزل العائلة المطل على البحر المتوسط وقت وقوع الهجوم.

حركة حماس عملية الدهس شرطة الاحتلال رام الله الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

* لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. ماذا يعني استهداف منزل نتنياهو؟