استشهاد صحفيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة



وكالات

قالت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، إن صحفيين اثنين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ووثقت مقاطع فيديو مشاهد قاسية لاحتراق صحفي أمام الكاميرات بعد القصف الإسرائيلي لخيمتهم، وفقا لروسيا اليوم.

من جهتها، أفادت قالت "قناة الأقصى" الفضائية، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت في وقت مبكر من اليوم الاثنين المناطق الشرقية من حيي الزيتون والشجاعية بمدينة غزة.

وأضافت القناة، أن ذلك تزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية وغارات للمسيرات الإسرائيلية.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن غارات إسرائيلية استهدفت فجر الاثنين مدينة رفح ومخيم البريج وسط وجنوبي قطاع غزة.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية خيام نازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، وقد أسفر القصف عن سقوط إصابات.