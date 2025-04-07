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غارات إسرائيلية على خيمة للصحفيين جنوب قطاع غزة

02:17 ص الإثنين 07 أبريل 2025

قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، غارات جوية استهدفت خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد صحفي وإصابة آخرين، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام عبري.

يذكر أن وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، منذ 18 مارس الماضي، إلى 1335 شهيدًا و3297 مصابًا.

وقالت الوزارة إن مستشفيات القطاع استقبلت 26 شهيدًا و113 مصابًا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفًا و695 شهيدًا، و115 ألفًا و338 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت أن أكثر من 600 ألف طفلًا يهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة إذا لم تتوفر اللقاحات.

وشددت صحة غزة على أن منع إدخال اللقاحات إمعان في الاستهداف الإسرائيلي غير المباشر لأطفال قطاع غزة.

وقالت الوزارة، إن منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى قطاع غزة "قنبلة موقوتة" تهدد بتفشي الوباء.

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