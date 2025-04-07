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ما شروط ترامب للاتفاق مع الصين حول الرسوم الجمركية؟

02:34 ص الإثنين 07 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداده لإبرام صفقة مع الصين فقط في حال معالجة العجز التجاري الذي تعاني منه الولايات المتحدة في العلاقات الثنائية الحالية.

قال ترامب: "نخسر مئات المليارات من الدولارات سنويا بسبب الصين، وإذا لم نحل هذه المشكلة، فلن أبرم أي صفقة، أنا مستعد للصفقة، لكن عليهم حل مشكلة الفائض، الصين تتكبد الآن خسائر كبيرة لأن الجميع يعرفون أننا على حق".

جاء هذا التصريح ردا على قرار مجلس الدولة الصيني يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع البضائع الأمريكية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.

ويُعتبر هذا الإجراء الصيني ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها السلطات الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت بكين قد تعهدت باتخاذ تدابير مضادة ردا على الرسوم الجديدة، وحذرت من أن رسوم ترامب ستشل سلاسل التوريد العالمية وستضر بمصالح الولايات المتحدة.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضريبة باهظة بنسبة 34% على المنتجات الصينية المستوردة، وتضاف الرسوم الجديدة إلى رسوم تبلغ 20% فرضت سابقا.

وبحسب بيانات صينية فقد تجاوز إجمالي صادرات السلع الصينية إلى الولايات المتحدة العام الماضي 500 مليار دولار.

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