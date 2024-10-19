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خامنئي: استشهاد السنوار لن يوقف "محور المقاومة"

10:35 ص السبت 19 أكتوبر 2024

آية الله علي خامنئي

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وكالات

قال المرشد الأعلى علي خامنئي، إن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار لن يوقف "محور المقاومة"، مضيفا أن حماس ستظل حية.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى أداء صلاة الغائب "على روح القائد الشهيد يحيى السنوار في كل المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم".

كانت حركة فتح نعت رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار.

وقالت الحركة في بيان لها "ننعى الشهيد القائد الوطني الكبير يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وندعو لتعزيز وحدتنا الوطنية في إطار الممثل الشرعي والوحيد منظمة التحرير، حتى نكون صفا واحدا لإفشال المخطط الإسرائيلي".

وأضافت الحركة أن "سياسة القتل والإرهاب التي تنتهجها حكومة الاحتلال لن تجدي في كسر إرادة شعبنا لنيل حقوقه المشروعة".

خامنئي السنوار حركة المقاومة الإسلامية فلسطين
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