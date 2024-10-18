قوات حفظ السلام الأممية تلتزم بمواقعها رغم التحذيرات الإسرائيلية

(د ب أ)

قال أندريا تينيتي المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" اليوم الجمعة، إن قوات حفظ السلام الأممية جنوبي لبنان تلتزم مواقعها رغم تحذيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال تينيتي إن قرارا اتخذ " بالإجماع " من جانب الدول الخمسين المشاركة في القوة ومجلس الأمن بأن تلزم القوة مواقعها في إطار هدفها لرصد الصراع والعمل على وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين.

وذكر تينيتي في إحاطة إخبارية للأمم المتحدة عبر الفيديو في جنيف: "استهدف الجيش الإسرائيلي مواقعنا مرارا وعرض سلامة قواتنا للخطر، فضلا عن إطلاق حزب الله لصواريخ صوب إسرائيل من مناطق قرب مواقعنا، مما يعرض قوات حفظ السلام التابعة لنا للخطر أيضا".