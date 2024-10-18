إعلان

BBC

قوات حفظ السلام الأممية تلتزم بمواقعها رغم التحذيرات الإسرائيلية

05:57 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(د ب أ)

قال أندريا تينيتي المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" اليوم الجمعة، إن قوات حفظ السلام الأممية جنوبي لبنان تلتزم مواقعها رغم تحذيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال تينيتي إن قرارا اتخذ " بالإجماع " من جانب الدول الخمسين المشاركة في القوة ومجلس الأمن بأن تلزم القوة مواقعها في إطار هدفها لرصد الصراع والعمل على وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين.

وذكر تينيتي في إحاطة إخبارية للأمم المتحدة عبر الفيديو في جنيف: "استهدف الجيش الإسرائيلي مواقعنا مرارا وعرض سلامة قواتنا للخطر، فضلا عن إطلاق حزب الله لصواريخ صوب إسرائيل من مناطق قرب مواقعنا، مما يعرض قوات حفظ السلام التابعة لنا للخطر أيضا".

اليونيفيل قوات حفظ السلام الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جيش الاحتلال ينشر فيديو لحظة استهداف المبنى الذي كان يوجد فيه السنوار

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

* ارتفاع البنزين والسولار.. ماذا حدث وكيف ستتأثر أسعار السلع؟
زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
تعرف على أجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد الزيادة الجديدة (مُحدث)