إعلان

BBC

وزير إسرائيلي: سنسيطر أمنيا على غزة

03:47 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقل موقع والا عن وزير الطاقة الإسرائيلي قوله سنترك لأنفسنا السيطرة الأمنية في قطاع غزة ما يسمح لنا بالعمل بحرية في أي وقت.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي لن يغادر قطاع غزة إلا بعد استعادة آخر أسير.

وقال إن إسرائيل ملتزمة بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وإن جميع الخيارات على الطاولة بما في ذلك مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وأوضح أن اتفاق الغاز مع لبنان كان خطأ، وإن تل أبيب تدرس الأدوات المتاحة لديها لإلغائه.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

وزير الطاقة الإسرائيلي قطاع غزة الجيش الإسرائيلي إيلي كوهين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بايدن: اغتيال يحيى السنوار حقق العدالة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

* ارتفاع البنزين والسولار.. ماذا حدث وكيف ستتأثر أسعار السلع؟
زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
تعرف على أجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد الزيادة الجديدة (مُحدث)