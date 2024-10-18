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BBC

رئيس الوزراء البريطاني: "لن نحزن" على استشهاد يحيى السنوار

10:12 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024

كير ستارمر

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لندن- (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن المملكة المتحدة "لن تحزن" على استشهاد زعيم حماس يحيى السنوار، وذلك في أعقاب إعلان إسرائيل عن مقتله.

وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية أن ستارمر أدان العقل المدبر للهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، وعبر عن تعازيه لعائلات ضحايا الهجوم.

وقالت إسرائيل إن السنوار قتل أول أمس الأربعاء في غزة، حيث أبرز القادة الإسرائيليون استشهاده باعتبارها نقطة تحول في الحرب ضد حماس.

وأضاف ستارمر: "كزعيم لجماعة حماس، كان يحيى السنوار العقل المدبر وراء أسوأ يوم في التاريخ اليهودي منذ الهولوكوست، والذي قتل فيه 1200 شخص في إسرائيل".

وشدد على أن "إطلاق سراح جميع الأسرى، ووقف إطلاق نار فوري، وزيادة في المساعدات الإنسانية قد تأخروا طويلا، لذا يمكننا التحرك نحو سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط".

واستشهد أكثر من 42 ألف فلسطيني ودمرت إسرائيل جزءا كبيرا من قطاع غزة خلال الحرب المستمرة منذ عام.


كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني لندن يحيى السنوار
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