سفينة ألمانية تابعة لليونيفيل تسقط طائرة مسيرة قبالة السواحل اللبنانية

برلين- (د ب أ)

قال متحدث عسكري، لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس، إن سفينة تابعة للبحرية الألمانية تشارك في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أسقطت طائرة مسيرة قبالة السواحل اللبنانية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الألمانية، إن الطراد "لودفيجسهافن أم راين" أسقط طائرة مسيرة لدى اقترابها نحو الساعة السابعة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش).

ووقع الحادث على بعد نحو 30 كيلومترا شمال غرب ميناء الناقورة، حيث يقع المقر الرئيسي لليونيفيل.

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في لبنان، حيث تعرضت قوات اليونيفيل مرارا وتكرارا لإطلاق النار في الأيام الأخيرة خلال الهجوم البري الإسرائيلي ضد جماعة حزب الله.