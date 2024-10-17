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اليابان تسجّل أول تفشٍ لإنفلونزا الطيور في محافظة هوكايدو

11:14 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

اليابان تسجّل أول تفشٍ لإنفلونزا الطيور أرشيفية

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طوكيو – (أ ش أ)

أعلنت اليابان اليوم الخميس، أول تفشٍ لإنفلونزا الطيور في الموسم الحالي، حيث حددت السلطات حوالي 19 ألف طائر لإعدامهم في مزرعة دواجن بأقصى شمال جزيرة هوكايدو الرئيسية وتنفيذ إجراءات الحجر الصحي للمزارع القريبة.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية عن حكومة محافظة هوكايدو قولها - في بيان - "إن الاختبار الوراثي الذي أجرته السلطات المختصة بعد أن أبلغت مزرعة في مدينة أتسوما بجنوب هوكايدو عن نفوق طيورها بسبب المرض أمس الأول، أكد أن هذه الطيور مصابة بسلالة شديدة العدوى من الفيروس".

من جانبه، أمر رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا أمس الأربعاء، الوكالات الحكومية باتخاذ إجراءات سريعة لاحتواء الوباء وأمرها بمطالبة مشغلي الأعمال باتخاذ تدابير احترازية صارمة في حين قيدت السلطات حركة حوالي 710 آلاف طائر في 5 مزارع دواجن تقع في دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من المزرعة المعنية.

هذا المحتوى من

Asha
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