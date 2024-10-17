زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شمال غرب باكستان

إسلام أباد – (أ ش أ)

ضرب زلزال بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، عدة مدن في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي باكستان، فيما لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان - حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية - بأن مركز الزلزال وقع في منطقة "هندوكوش" بأفغانستان، وعلى عمق 187 كيلومترا.

وأشارت القناة إلى أن السكان شعروا بالهزة الأرضية في مناطق "مالاكاند" و"دير العليا" و"شانجلا" و"سوات" وغيرها من المناطق المجاورة.