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BBC

وكالة الطاقة الدولية تحذر من المخاطر التي تهدد أنظمة الطاقة العالمية

08:22 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

الوكالة الدولية للطاقة

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باريس - (د ب أ)

حذرت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء، من التحديات الضخمة التي يمثلها التغير المناخي والصراع على أنظمة الطاقة العالمية، في حين أشادت بالتقدم الكبير في تطوير الطاقات المتجددة.

وفي تقريرها الدوري "آفاق الطاقة العالمية"، قالت الوكالة الموجود مقرها في باريس إن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية الدائرة تؤكد المخاطر المستمرة التي يواجهها العالم في قطاع الطاقة.

وقال التقرير إنه في حين بدت آثار أزمة الطاقة العالمية تتلاشى في العام الماضي، استمرت الصراعات في إثارة اضطرابات خطيرة في أسواق الطاقة، في حين أظهرت "السرعة التي يمكن أن يتحول بها الاعتماد على واردات الطاقة إلى نقاط ضعف" خطيرة بالنسبة للكثير من الدول المستوردة للطاقة.

وحذر من أنه حتى التحول إلى الطاقة النظيفة يعتمد بصورة كبيرة على المواد الخام والتكنولوجيات التي تتركز في أيدي عدد صغير من الدول.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية توليد أكثر من نصف إنتاج العالم من الكهرباء من مصادر قليلة العوادم بحلول 2030، وأن الطلب على أنواع الوقود الأحفوري الثلاثة الفحم والنفط والغاز الطبيعي سيصل إلى ذروته ويبدأ التراجع بنهاية العقد الحالي.

ورغم ذلك يزيد الطلب بشدة على الكهرباء في العالم، حيث زاد الاستهلاك بمعدل يبلغ تقريبا ضعف الطلب العالمي على الطاقة ككل خلال السنوات العشر الماضية، وشكلت الصين حوالي ثلثي الزيادة العالمية في الطلب على الكهرباء.

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