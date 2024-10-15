حزب الله: أسقطنا مسيرة إسرائيلية ثانية من نوع هرمز 450

وكالات

قال حزب الله، إنه أسقط مسيرة إسرائيلية ثانية من نوع هرمز 450.

كان حزب الله، استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا أثناء محاولة تقدمها إلى محيط بلدة راميا، معلنا إيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي انفجارات جراء اعتراض قذائف صاروخية في منطقة الجليل الأدنى.

وذكرت وسائل الإعلام، أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل، بينما نفذت إسرائيل غارات على بلدات عدة في قضاء النبطية جنوبي لبنان.