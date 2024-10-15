إعلان

BBC

حزب الله: أسقطنا مسيرة إسرائيلية ثانية من نوع هرمز 450

10:14 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

قال حزب الله، إنه أسقط مسيرة إسرائيلية ثانية من نوع هرمز 450.

كان حزب الله، استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا أثناء محاولة تقدمها إلى محيط بلدة راميا، معلنا إيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي انفجارات جراء اعتراض قذائف صاروخية في منطقة الجليل الأدنى.

وذكرت وسائل الإعلام، أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل، بينما نفذت إسرائيل غارات على بلدات عدة في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

إسقاط مسيرة طائرة إسرائيلية حزب الله
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بدء عملية التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية بولاية جورجيا

إعلان

إعلان