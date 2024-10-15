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نعيم قاسم للإسرائيليين: لا تصدقوا ما يعلنه مسؤولوكم

04:07 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

نعيم قاسم

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(وكالات)

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته للجبهة الداخلية الإسرائيلية إن الحل هو وقف إطلاق النار.

وأوضح نعيم قاسم، أن الحديث عن وقف إطلاق النار لا يأتي من موقف ضعف، مشيرًا في الوقت ذاته، أنه إذا أرادت إسرائيل استمرار الحرب فحزب الله جاهز لها.

ووجه نائب الأمين العام لحزب الله، الحديث للإسرائيليين بالقول "لا تصدقوا ما يُعلنه مسؤولوكم وانظروا إلى قتلاكم في الحرب".

واتهم نعيم قاسم، المجتمع الدولي وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بالتواطؤ مع الجرائم الإسرائيلية في فلسطين ولبنان.

وقال قاسم، إن المقاومة لن تهزم لأنها صاحبة الأرض ولأن "مقاوميها استشهاديون لا يقبلون إلا العز".

وأضاف قاسم، " أقول للبنانيين لن نترككم ولن تتركونا وسيرى الجميع المقاومة مع شعبها العظيم".

حزب الله اللبناني نعيم قاسم إسرائيل
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