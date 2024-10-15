مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: طهران تستبعد رغبة واشنطن في مواجهتها مباشرة

(وكالات)

قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري، اليوم الثلاثاء، إن طهران تستبعد ارتكاب الولايات المتحدة الأمريكية، ما وصفها بـ "حماقة" مواجهة إيران.

وأضاف جباري، أن واشنطن لا رغبة لها في خوض مواجهة مباشرة رغم دعمها العسكري المتواصل لإسرائيل.

وتابع مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، أن الولايات المتحدة توصي دائما إسرائيل بتفادي مواجهة إيران.

تأتي تصريحات جباري، في الوقت الذي تنتظر فيه طهران هجوم إسرائيلي محتمل للرد على العملية الصاروخية الإيرانية التي استهدفت إسرائيل مطلع أكتوبر الجاري.