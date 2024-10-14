"محرقة جديدة".. ماذا حدث في خيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى؟ (فيديو)

القاهرة- مصراوي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الإثنين 14 أكتوبر 2024، عن استشهاد نحو 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي طال "خياماً للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى"، في دير البلح. إضافة لاستشهاد ما لا يقل عن 15 شخصاً في قصف مدرسة في مخيم النصيرات.

مشهد قاسي 🔞



طيران الإحتلال الإسرائيلي يقصف مخيم النازحين في مستشفى شهداء الأقصى تسبب في احتراق الناس وهم نيام داخل خيامهم.



حسبنا الله ونعم الوكيل #جباليا_تباد pic.twitter.com/4CHjV03OWU — عدنان الرئيسي🇴🇲 (@adnanoom) October 14, 2024

ووصف البيان الحدث بأنه "محرقة جديدة"، متهماً إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وتطهير عرقي، في الوقت الذي تنفي إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

و روى شهود عيان أنهم لم يتمكنوا من مساعدة النازحين الذين أُضرمت النار في خيامهم ما أدى إلى "احتراقهم أحياء حتى الموت." وأظهرت مقاطع فيديو حجم الحريق الذي التهم خيام النازحين في ساعات الليل.

جيش الاحتلال الجبان الذي لا يستعرض إلا على الصغار والأبرياء العزل، الذي تصفعه مسيرة في أعتى قواعده، فيكون أقرب ردوده قصف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بغزة، لتحترق بمن فيها أحياءً، والله والله لا يكفي هؤلاء كل يوم سابع من أكتوبر، قسمًا بالله ولا كل ساعة. وغدًا ترون من… pic.twitter.com/4rJ6xtIsK9 — يوسف الدموكي (@yousefaldomouky) October 13, 2024

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا، عن متحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى قوله إن "هناك أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال لخيام النازحين بالمستشفى".

كما نقلت عن مصادر طبية، "استشهاد 4 مواطنين وإصابة نحو 70 بجروح، جراء استهداف الاحتلال لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح".

القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين في مستشفى شهداء الأقصى تسبب في احتراق الناس وهم نيام داخل خيامهم pic.twitter.com/vEe2PkG5iH — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 13, 2024

أما في مخيم النصيرات، فأعلن مكتب الإعلام في مستشفى العودة ارتفاع عدد الشهداء إلى 18 ووقوع عشرات الجرحى في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في المخيم وسط غزة.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تصريح بخصوص القصف في دير البلح، كما قال إنه "ينظر في التقارير" حول القصف في مخيم النصيرات.

القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين في مستشفى شهداء الأقصى تسبب في احتراق الناس وهم نيام داخل خيامهم pic.twitter.com/vEe2PkG5iH — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 13, 2024

وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فإن الجيش الإسرائيلي قصف للمرة السابعة على التوالي خيام للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى.

صباح حزين..

قصف الاحتلال خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة فجر اليوم..

اسفر القصف عن 4 شهداء و20 جريحًا بينهم حالات خطيرة

مصدر الصور: فلسطين أون لاين pic.twitter.com/I2hGAsPKc7 — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) October 14, 2024

وأشار البيان بالتواريخ إلى قصف على خيام النازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في: "10 يناير 2024، 13 مارس 2024، 22 يوليو 2024، 4 أغسطس 2024، 5 سبتمبر 2024، 27 سبتمبر 2024، 14 أكتوبر 2024".

تغطية صحفية: من موقع المجزرة.. خيام النازحين التي قصفها الاحتلال الليلة في ساحة مستشفى شـــهداء الأقصى بدير البلح. pic.twitter.com/AVA2SPMTLo — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 14, 2024

وأدان البيان القصف على مستشفى شهداء الأقصى ومحيطه، وحمل إسرائيل والإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن هذه المحرقة والجرائم المُمنهجة بحق المدنيين والنازحين في قطاع غزة".

تخيلوا لو تم قصف مستشفى مايو كلينك أو كليفلاند كلينك أو جونز هوبكنز أو مستشفى شاريتي في برلين، أو مستشفى القديس توماس في لندن. الآن، تخيلوا هذا يحدث في مستشفى شهداء الأقصى في غزة. النيران والدمار في مكان يُفترض أن يكون ملاذاً للمرضى والمصابين... كيف سيكون رد فعل العالم لو حدث هذا… pic.twitter.com/GmlTaOCXYG — د. منير عبدالله البرش (@Dr_Muneer1) October 14, 2024

وفي السياق ذاته قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمد بصل، إن مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع قُصفت الأحد 13 أكتوبر 2024، بـ "وابل كبير من المدفعية الإسرائيلية".

وأضاف "ارتقى على أثر ذلك في حصيلة مبدئية 15 شهيداً، بينهم أطفال ونساء وعائلات بكاملها"، فضلاً عن وجود "50 إصابة منها إصابات حرجة".