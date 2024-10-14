إعلان

BBC

"محرقة جديدة".. ماذا حدث في خيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى؟ (فيديو)

11:50 ص الإثنين 14 أكتوبر 2024

مستشفى شهداء الأقصى

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

القاهرة- مصراوي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الإثنين 14 أكتوبر 2024، عن استشهاد نحو 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي طال "خياماً للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى"، في دير البلح. إضافة لاستشهاد ما لا يقل عن 15 شخصاً في قصف مدرسة في مخيم النصيرات.

ووصف البيان الحدث بأنه "محرقة جديدة"، متهماً إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وتطهير عرقي، في الوقت الذي تنفي إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

و روى شهود عيان أنهم لم يتمكنوا من مساعدة النازحين الذين أُضرمت النار في خيامهم ما أدى إلى "احتراقهم أحياء حتى الموت." وأظهرت مقاطع فيديو حجم الحريق الذي التهم خيام النازحين في ساعات الليل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا، عن متحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى قوله إن "هناك أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال لخيام النازحين بالمستشفى".

كما نقلت عن مصادر طبية، "استشهاد 4 مواطنين وإصابة نحو 70 بجروح، جراء استهداف الاحتلال لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح".

أما في مخيم النصيرات، فأعلن مكتب الإعلام في مستشفى العودة ارتفاع عدد الشهداء إلى 18 ووقوع عشرات الجرحى في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في المخيم وسط غزة.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تصريح بخصوص القصف في دير البلح، كما قال إنه "ينظر في التقارير" حول القصف في مخيم النصيرات.

وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فإن الجيش الإسرائيلي قصف للمرة السابعة على التوالي خيام للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى.

وأشار البيان بالتواريخ إلى قصف على خيام النازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في: "10 يناير 2024، 13 مارس 2024، 22 يوليو 2024، 4 أغسطس 2024، 5 سبتمبر 2024، 27 سبتمبر 2024، 14 أكتوبر 2024".

وأدان البيان القصف على مستشفى شهداء الأقصى ومحيطه، وحمل إسرائيل والإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن هذه المحرقة والجرائم المُمنهجة بحق المدنيين والنازحين في قطاع غزة".

وفي السياق ذاته قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمد بصل، إن مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع قُصفت الأحد 13 أكتوبر 2024، بـ "وابل كبير من المدفعية الإسرائيلية".

وأضاف "ارتقى على أثر ذلك في حصيلة مبدئية 15 شهيداً، بينهم أطفال ونساء وعائلات بكاملها"، فضلاً عن وجود "50 إصابة منها إصابات حرجة".

مستشفى شهداء الأقصى خيام النازحين قطاع غزة طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اليونيفيل ترد على نتنياهو: لن نغادر لبنان

إعلان

إعلان

"الجو هيقلب".. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وبدء سقوط الأمطار يوم الثلاثاء