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BBC

بعد تصريحات نتنياهو.. إسبانيا: الأمم المتحدة وحدها هي من تقرر بقاء اليونيفيل بلبنان

11:00 ص الإثنين 14 أكتوبر 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، إن الأمم المتحدة هي وحدها من يمكنها إصدار أمر بسحب قوات حفظ السلام اليونيفيل المتواجدة في لبنان.

وأكد وزير الخارجية الإسباني، على أهمية الدور الذي تقوم به قوات اليونيفيل في لبنان، قائلا إن دورهم ضروري ولا غنى عنه.

يأتي ذلك بعد مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقوات اليونيفيل بمغادرة لبنان في ظل المعارك الدائرة مع حزب الله.

نتنياهو إسبانيا الأمم المتحدة لبنان
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