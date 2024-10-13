الداخلية الكويتية: ضبط كمية مخدرات تقدر قيمتها بنحو 8 ملايين دولار

الكويت - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من المخدرات تقدر بـ 308 كيلوجرامات من مادة الحشيش و مليون كبسولة ليريكا و500 ألف حبة كبتاجون.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان صحفي، بأن الكمية تقدر قيمتها السوقية بنحو مليونين و500ألف دينار كويتي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف البيان أن المهربين حاولوا إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر.

وأوضح البيان "من خلال عمليات البحث والتحري عن مهربي ومروجي المواد المخدرة، توصل رجال المكافحة إلى معلومات تفيد بقيام عدة أشخاص بتهريب كمية من المواد المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل، تم رصد قارب يدخل المياه الإقليمية من خلال المنظومة الرادارية المتطورة، وبالتعامل معه تم ضبط (3) أشخاص أثناء عملية تسليم المواد المخدرة متلبسين بعد مقاومة شديدة".