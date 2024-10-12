طبيب هاريس: إنها "بصحة ممتازة" للاضطلاع بمهام الرئاسة بنجاح

واشنطن - (د ب أ)

أصدرت نائبة الرئيس الأمريكية كامالا هاريس بيانا من طبيبها يفيد بأنها "بصحة ممتازة" بينما تسعى حملتها لإثارة الشكوك إزاء ما إذا كان المرشح الجمهوري دونالد ترامب لائقا طبيا لمنصب الرئاسة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال جوشوا آر. سيمونز، طبيب هاريس، في البيان الذي قدم معلومات تفصيلية عن ضغط دمها وفحص الدم والحساسية الموسمية إن هاريس "لديها القدرة الجسدية والعقلية المطلوبة للاضطلاع بمهام الرئاسة بنجاح".

ووفقا للبيان الصادر اليوم السبت تتبع هاريس 59 عاما "نظاما غذائيا صحيا للغاية" وتحافظ على أسلوب حياة نشط، وأضاف سيمونز أن أحدث فحص طبي لها في أبريل كان "عاديا".