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BBC

إنقاذ 99 شخصًا بعد محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية

04:13 م السبت 12 أكتوبر 2024

هجرة غير شرعية

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بيروت - (د ب أ)

أعلن الجيش اللبناني اليوم السبت إنقاذ 98 سوريًّا ولبناني واحد لدى محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية عبر البحر.

وقالت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم السبت، إن دورية من القوات البحرية في الجيش تمكنت أمس الجمعة، مقابل جزر الرمكين- الشمال، من إنقاذ 98 سوريا ولبناني واحد، لدى محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية على متن مركبين باتجاه الجزر القبرصية، وذلك بعد تعرض المركبين للغرق".

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.

الجيش اللبناني لبنان القوات البحرية هجرة غير شرعية
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