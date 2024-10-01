البيت الأبيض: ندعم العملية البرية الإسرائيلية في لبنان

وكالات

قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن العملية البرية الإسرائيلية في لبنان تتماشى مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وندعم ذلك الحق

وأشار إلى أن البنية التحتية التي ستدمرها إسرائيل في عمليتها البرية قد تستخدم لتهديد المواطنين الإسرائيليين.

وفي باكر، اليوم الثلاثاء، أعلن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، بدء عملية برية في جنوب لبنان، موضحا أن قوات المشاة تستهدف أهدافا لحزب الله تحت تغطية جوية وقصف مدفعي إسرائيلي.

وأوضح هاجاري، أنه تمت الموافقة على مراحل العملية التي يتم تنفيذ وفق قرارات المستوى السياسي، لافتا إلى أن العملية التي أطلق عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي "سهم الشمال"، تستمر وفقا لتقييم الأوضاع وبالتزامن مع القتال في غزة وجبهات أخرى.