محمد بن سلمان يفوز بلقب الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا لعام 2023

وكالات

فاز الأمير محمد بن سلمان بلقب الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا لعام 2023، في استطلاع رأي أجرته صحيفة "روسيا اليوم بالعربيه /RT بالعربية" بمجمل 530399 صوتا أدلي في الاستطلاع الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي، واستمر حتى نهاية يوم السابع من يناير الحالي.

حصل ولي العهد السعودي على 366403 أصوات بواقع 69.3% من مجموع الأصوات.

وبهذه النتيجة حسبما أعلنه الموقع الروسي، يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد احتفظ بالصدارة للعام الثالث على التوالي.

يليه بالمركز الثاني رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بـ نحو 95033 صوتا بواقع 17.9% من إجمالي الأصوات.

فيما حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المركز الثالث بنسبة تصل إلى 3.9% من أصوات المشاركين أي بـ 20645 صوتا.

وذكرت قناة" RT بالعربي" أن تراجع إجمالي نسبة التصويت عن العام الماضي، يعود للقيود التي مازال يفرضها الغرب على القنوات الروسية حول العالم، والتضييق الإعلامي عليها عبر وسائل التواصل منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.