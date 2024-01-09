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BBC

هيئة البث العبرية: تصفية مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله بلبنان

05:37 م الثلاثاء 09 يناير 2024

إسرائيل تعلن تصفية مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله

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مصراوي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، تصفية مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله في قصف إسرائيلي داخل الجنوب اللبناني.

وفيما سبق أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية في مدينة صفد بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية.

وقال الحزب، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه "في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد وسام الطويل (الحاج جواد) قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية".‌‏

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