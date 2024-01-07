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BBC

نتنياهو: إسرائيل لن تتوقف عن قتال حماس حتى تتحقق جميع أهدافها

04:18 م الأحد 07 يناير 2024

بنيامين نتنياهو

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تل أبيب - (د ب أ)
قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اجتماع لمجلس الوزراء، إن بلاده عازمة على تمكين السكان الذين يعيشون بالقرب من الحدود مع لبنان، من العودة إلى منازلهم بأمان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاحد عن نتنياهو القول: "إذا استطعنا فسنقوم بذلك عن طريق الدبلوماسية، وإن لم نتمكن، فسنتحرك بطرق أخرى".

وأضاف: "أنصح بأن يتعلم حزب الله ما تعلمته حماس في الأشهر الأخيرة، وهو أنه ليس هناك إرهابي محصن".

وأكد نتنياهو مجددا على أن إسرائيل لن تتوقف عن قتال حماس حتى تتحقق جميع أهدافها، وهي: القضاء على حماس، وإعادة جميع الرهائن إلى الوطن، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا على إسرائيل.

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، عن نتنياهو القول اليوم في معرض حديثه عن حرب غزة، إن إسرائيل "لن تتوقف حتى ننتصر.. لدينا رسالة واضحة لأعدائنا، وهي أن ما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى".

بنيامين نتنياهو قتال حماس إسرائيل لبنان

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