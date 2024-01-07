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BBC

انفجارات عنيفة تستهدف مناطق جماعات موالية لإيران بشرق سوريا

11:51 ص الأحد 07 يناير 2024

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دمشق - (د ب أ )

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن "انفجارات عنيفة ضربت مناطق الميليشيات التابعة لإيران بريف دير الزور" بشرق سوريا .

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم: "سُمع دوي انفجارات عنيفة ضمن مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران بريف دير الزور، عقب ذلك شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مناطق تتواجد فيها مستودعات سلاح وذخائر تابعة للميليشيات في منطقة الغبرة ومنطقة مطار الحمدان بريف البوكمال شرقي دير الزور".

وأضاف أنه لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارات، مشيرا إلى أن "شاحنات محملة بسلاح وذخائر تابعة للميليشيات دخلت من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية قبيل الانفجارات، ويرجح أنه قد تم استهدافها".

ولفت المرصد إلى أن "الطائرات الحربية الأمريكية نفذت منذ بداية الاستهدافات من قبل المجموعات المدعومة من إيران على قواعدها منذ بداية الحرب على غزة، تسعة استهدافات جوية طالت مواقع ونقاط وآليات تابعة للميليشيات الإيرانية بدير الزور، أسفرت عن مقتل 17 من العسكريين وإصابة 10 آخرين منهم على الأقل، فضلاً عن تدمير وإصابة سلاح وذخائر وآليات".

انفجارات دمشق سوريا إيران

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