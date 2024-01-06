متحدث جيش الاحتلال: هناك الكثير من القتلى في صفوفنا والحرب لها ثمن باهظ

مصراوي

قال المتحدث العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مراكز قوة حماس موجودة في الأنفاق.

وأضاف المتحدث، أن أنفاق حماس موجودة تحت منشآت طبية وهم يتخذون المدنيين دروعا بشرية، مشيرا إلى أننا قبل الدخول إلى المناطق المزدحمة نقوم بإخلاء المدنيين.

وتابع متحدث جيش الاحتلال، أننا قصفنا 670 هدفا في جباليا شمالي غزة قبل الدخول البري، موضحا أن قتل قادة حماس يؤدي لاستسلام المخربين.

وأكمل المتحدث: "لدينا تنسيق غير مسبوق بين سلاح الجو والقوات البرية في غزة"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القتلى في صفوفنا والحرب لها ثمن باهظ.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نتعاون مع جهاز الشاباك والتحقيق مع المخربين للوصول إلى قادة حماس"، مضيفا أن أننا قضينا على عدد من قادة حماس واستسلم عدد من عناصرهم.

وتابع المتحدث العسكري، أن قواتنا تخوض قتالا وجها لوجه مع المخربين وقتلنا العديد منهم، مشيرا إلى أن القتال في غزة صعب ومعقد ونتعلم باستمرار من مجريات الحرب، مضيفا، أننا حصلنا على كثير من المعلومات المهمة عبر التحقيق مع المخربين الذين نعتقلهم.