وزير الخارجية الأمريكي: سنركز في الخطوات المقبلة على عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنني ركزت في مباحثاتي في تركيا على ما يمكن لأنقرة فعله بشأن النزاع الجاري في الشرق الأوسط.

وأضاف وزير الخارجية، أن محادثاتي في تركيا شملت الأوضاع في غزة في ضوء متطلبات اليوم التالي للحرب، وإجراء مناقشات بشأن التطورات الجارية في البحر الأحمر.

وتابع بلينكن، أن تركيا تلعب دورا مهما بشأن الترتيبات الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب، مشيرا إلى أننا علينا مسؤولية العمل من أجل تجنب توسع رقعة الصراع وما يمكن أن تقوم به دول المنطقة.

وأكمل بلينكن، سوف نركز على الخطوات المقبلة من أجل عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر، موضحا أننا سوف نتحدث بشأن ما ينبغي فعله في غزة وما يمكن أن يساعد به الشركاء في هذا الخصوص.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، لمست استعداد تركيا للقيام بدور إيجابي وبناء من أجل استقرار المنطقة، مضيفا أننا نبحث ما يمكننا فعله لتوفير أقصى قدر من الحماية للمدنيين في غزة.



كانت الخارجية الأمريكية، قالت إن أنتوني بلينكن شدد خلال زيارته إلى تركيا على الحاجة إلى تأمين إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة.



وأضافت الخارجية، أن الوزير شدد على أهمية زيادة المساعدات وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، والحاجة للعمل من أجل سلام إقليمي أوسع.

من جانبها قالت الخارجية التركية، إن الوزيران فيدان وبلينكن ناقشا المأساة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضافت الخارجية، أن الوزير أشار إلى عدوانية إسرائيل المتصاعدة والتي تشكل تهديدا للمنطقة برمتها، موضحة أن فيدان أكد لبلينكن ضرورة وقف فوري لإطلاق النار بغزة والسماح بإيصال المساعدات بشكل دائم.

وتابعت الخارجية، أن فيدان أكد خلال لقائه بلينكن ضرورة العودة في أقرب وقت إلى مفاوضات حل الدولتين.