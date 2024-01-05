الاحتلال يستهدف قرية بليدا اللبنانية بأربعة صواريخ



مصراوي

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت مناطق عدة في مرجعيون.

وتابعت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت الجهة الغربية لبلدة بليدا بأربعة صواريخ.

وفي وقت سابق الجمعة، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قصفنا مواقع في عيتا الشعب ومجدل زون في لبنان و دمرنا عددا من البنى التحتية وموقعا عسكريا لحزب الله".

ومن جانبه، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن بلدات جنوب لبنان تشيع الشهداء بالإصرار على مواصلة طريق التحرير مهما بلغت التضحيات.

وأوضح نصر الله: "نستهدف تجمعات جنود العدو في المواقع ومحيطها على الحدود، ودمرنا عددا كبيرا من الدبابات والآليات الإسرائيلية، ونستهدف تجمعات جنود العدو في المواقع الحدودية ومحيطها ودمرنا عددا كبيرا من الدبابات والآليات الإسرائيلية، كما أن العدو الإسرائيلي مارس تكتما إعلاميا كبيرا ولا يعترف بخسائره من القتلى والجرحى".