إعلان

BBC

وزير الخارجية الروسي: التهديدات بزيادة زعزعة استقرار الشرق الأوسط "حقيقية"

12:17 م الأربعاء 31 يناير 2024

سيرجي لافروف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ)


أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن التهديد بالمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط "أمر حقيقي"، في سياق التصعيد المستمر للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء.

وجاءت تصريحات لافروف خلال جلسة الاجتماع الأول لمنسقي مجموعة "بريكس" في موسكو قال خلالها، إن "المحاولات الأمريكية لاحتكار جهود الوساطة في تسوية الشرق الأوسط أدت إلى تفاقم الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية".

كما لفت لافروف الانتباه إلى حقيقة أن "رفض إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية يتم تجاهله، على الرغم من أن ظهور دولة فلسطينية فاعلة هو المفتاح لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في فلسطين".

وتابع لافروف: "في هذا الوضع الذي نراه اليوم، هناك تهديد خطير حقا يتمثل في زعزعة الاستقرار تصعيد الصراع على نطاق أوسع في هذه المنطقة المهمة من العالم".

سيرجي لافروف موسكو وزير الخارجية الروسي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية
المصريون يشترون 57 طن ذهب في 2023.. ورقم قياسي للسبائك والجنيهات
أمطار غزيرة وثلوج.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة