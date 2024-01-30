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BBC

وزير الخارجية البريطاني يبحث هجمات الحوثيين خلال زيارته لسلطنة عمان

12:04 م الثلاثاء 30 يناير 2024

ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني

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مسقط - (بي بي سي)

من المرتقب أن يبحث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون تهدئة التوتر في الشرق الأوسط خلال زيارة يجريها إلى سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، سيدعو فيها إلى الاستقرار وسط هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر.

وسيلتقي كاميرون، في زيارته الرابعة للشرق الأوسط، بنظيره العماني بدر البوسعيدي لبحث كيفية خفض التوتر في المنطقة، وفق بيان لوزارة الخارجية البريطانية التي قالت إن هجمات الحوثيين على سفن تابعة لشركات شحن دولية في البحر الأحمر ستكون من المحاور الرئيسية لمناقشاته.

وأضاف البيان أن كاميرون سيؤكد التزام بريطانيا بإيصال المساعدات إلى اليمن، وسيحدد الإجراءات التي تتخذها بريطانيا لردع الحوثيين عن استهداف السفن في البحر الأحمر.

والتقى كاميرون في جولة دبلوماسية سابقة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وساسة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وزار قطر لبحث الوضع في غزة.

وقال كاميرون خلال اجتماعاته في إسرائيل إنه شدد على ضرورة وقف القتال لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي

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BBC
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون سلطنة عمان مسقط أخبار BBC

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