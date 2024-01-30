إعلان

BBC

اليابان تجمد أصول أفراد وجماعات مرتبطة بحماس

10:43 ص الثلاثاء 30 يناير 2024

اليابان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

طوكيو - (د ب أ)

قررت الحكومة اليابانية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، تجميد أصول شخصين وأربع مجموعات مرتبطة بحركة حماس.

ودخل تجميد الأصول، الذي يستند إلى قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية في اليابان، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحفي، إن هذه الخطوة تهدف إلى "وقف مصادر تمويل حماس وضمان عدم وجود ثغرة لتمويل الإرهاب".

اليابان حركة حماس الحكومة اليابانية تجميد أصول مرتبطة بحماس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسرائيل تدعو المفوض العام للأونروا إلى الاستقالة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* تصل إلى ثلجية ورعدية.. أماكن تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط 55 جنيها مع بداية التعاملات*