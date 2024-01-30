اليابان تجمد أصول أفراد وجماعات مرتبطة بحماس

طوكيو - (د ب أ)

قررت الحكومة اليابانية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، تجميد أصول شخصين وأربع مجموعات مرتبطة بحركة حماس.

ودخل تجميد الأصول، الذي يستند إلى قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية في اليابان، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحفي، إن هذه الخطوة تهدف إلى "وقف مصادر تمويل حماس وضمان عدم وجود ثغرة لتمويل الإرهاب".