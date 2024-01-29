بلينكن: الأوضاع مضطربة للغاية في منطقة الشرق الأوسط

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إننا سوف نرد بحسم على أي عدوان.

وأضاف وزير الخارجية، أن الرد على الهجوم الذي استهدف قواتنا شرق الأردن سوف يكون على مستويات عدة، موضحا أنه على كل من يهاجم جنودنا تحمل مسؤولية ذلك في الوقت والمكان المناسبين.

وناقش بلينكن، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الجهود المستمرة لإطلاق سراح الأسرى والتوصل إلى هدنة موسعة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن الأوضاع مضطربة للغاية في منطقة الشرق الأوسط ولم نر أخطر من المشهد الحالي منذ 1967، مشيرا إلى أننا عازمون على أن نقوم بما هو لازم لعدم توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال اننا سوف نحاسب كل المسؤولين عن هجوم شمال الأردن في الوقت الذي نختاره وبالطريقة التي نحددها.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتمع بفريقه للأمن القومي لبحث تطورات الهجوم على القوات الأمريكية في شمال شرق الأردن.