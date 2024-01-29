حزب الله اللبناني يستهدف ثكنة عسكرية إسرائيلية بصواريخ بركان

بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني ،اليوم الاثنين، استهداف "ثكنة برانيت" الإسرائيلية بصواريخ "بركان".

و قال حزب الله، في بيان صحفي: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم ثكنة برانيت بصواريخ بركان" وأصابوها إصابةً مباشرة".

وكان الحزب أعلن ، في بيانين منفصلين ليل أمس الأحد ، أن عناصره استهدفوا موقعي "حدب يارين" و" بركة ريشا" الإسرائيليين بصواريخ بركان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم محيط بلدة "رميش" في القطاع الأوسط جنوب لبنان، وأطراف بلدتي "الضهيرة" و"علما الشعب" جنوب لبنان.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة "يارين" ومحيط منطقة رأس الناقورة الحدودية الجنوبية، بحسب ما أعلنت قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

ونعت "المقاومة الإسلامية" في لبنان أمس ثلاثة من عناصرها ، ليرتفع عدد القتلى الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 169.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.