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BBC

مصر تدين الهجوم على موقع أردني أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين

11:28 م الأحد 28 يناير 2024

وزارة الخارجية المصرية

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مصراوي

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، بيانا تعرب فيه عن إدانتها بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع الأردنية الواقعة على الحدود مع سوريا، والذي أسفر عن سقوط 3 جنود أمريكيين، وإصابة عدد من أفراد القوات الأمريكية المتواجدة بهذا الموقع.

وأكدت مصر إدانتها الشديد لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، كما أعربت عن تضامنها الكامل مع الأردن في هذا الظرف الدقيق، معربة في الوقت ذاته عن صادق تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية وأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وشددت مصر على ضرورة مواجهة كافة أشكال الإرهاب، ونبذ كل صور العنف بما يكفل استقرار المنطقة.

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