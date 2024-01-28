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BBC

مقتل 8 من عناصر تنظيم داعش في اشتباكات بجنوب سوريا

10:59 م الأحد 28 يناير 2024

تنظيم داعش

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مصراوي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن 8 مقاتلين ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قُتلوا، موضحا أن بينهم قائد محلي عقب اشتباكات مع عناصر محلية في محافظة درعا بجنوب سوريا.

وتشهد درعا السورية انفلات أمني وعمليات اغتيال ونزاعات مسلحة بين مجموعات محلية، منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة عليها عام 2018.

وأشار المرصد إلى اندلاع اشتباكات عنيفة "بين فصائل محلية ومجموعة مرتبطة بداعش" في مدينة نوى بريف درعا الغربي، مضيفاً أن القيادي القتيل تولى "تعزيز الروابط بين الخلايا التابعة للتنظيم في جنوب سوريا".

وفي السياق ذاته، أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مقتل 8 إرهابيين من تنظيم داعش قائلة أن بينهم قيادي.

داعش تنظيم الدولة الإسلامية سوريا تنظيم داعش

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