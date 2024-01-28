مرشحة رئاسية أمريكية: أعداؤنا ما كانوا ليهاجموا قواتنا لو لم يكن بايدن ضعيفًا

مصراوي

قالت المرشحة المحتملة عن الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي، اليوم الأحد، إن أعداء الولايات المتحدة بإيران ما كانوا ليهاجموا القوات الأمريكية إذا لم يكن بايدن ضعيفا في التعامل معهم.

وأشارت هايلي إلى أنه يجب أن تنتقم أمريكا بكامل قوتها، مؤكدة أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع مزيد من الحرب.

سبق وأن قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن أمر مروع يتحمل مسؤوليته بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قال، إن الهجوم على القوات الأمريكية الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق.

وأوضح بايدن أن 3 عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون بهجوم بطائرة مسيرة على القوات الأمريكية بشمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستحاسب كل المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف قواتها في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها، مضيفا أن "قلب أمريكا مثقل بمقتل 3 جنود في الهجوم على قواتنا شمال شرقي الأردن".

وأشار بايدن إلى المسؤولين في واشنطن يجمعون المعلومات عن هذا الهجوم ويعلمون أنه تم تنفيذه من قبل جماعات متطرفة مدعومة من إيران، موضحا أنه "سنحافظ على الالتزام المقدس تجاه عائلات الضحايا وبمكافحة الإرهاب".

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يساور أحد الشك في أن الولايات المتحدة ستحاسب جميع المسؤولين عن هذا الحادث