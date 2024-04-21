رويترز: 5 صواريخ أُطلقت من شمال العراق باتجاه قاعدة أمريكية في سوريا

مصراوي

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن مصادر أمنية، اليوم الأحد، إن 5 صواريخ أُطلقت من مدينة الموصل بشمال العراق باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن طائرة مسيرة للفصائل الموالية لإيران تحلق في أجواء القاعدة الأمريكية بمطار خراب الجير شمال الحسكة.

وأوضح المرصد السوري أن الدفاعات الجوية بالقاعدة الأمريكية تمكنت من التصدي للمسيرة وإسقاطها قبل وصولها إلى القاعدة، موضحا أنه الهجوم الثاني من نوعه خلال 24 ساعة.