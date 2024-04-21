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BBC

رويترز: 5 صواريخ أُطلقت من شمال العراق باتجاه قاعدة أمريكية في سوريا

10:13 م الأحد 21 أبريل 2024

رويترز 5 صواريخ أُطلقت من شمال العراق باتجاه قاعدة

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قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن مصادر أمنية، اليوم الأحد، إن 5 صواريخ أُطلقت من مدينة الموصل بشمال العراق باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن طائرة مسيرة للفصائل الموالية لإيران تحلق في أجواء القاعدة الأمريكية بمطار خراب الجير شمال الحسكة.

وأوضح المرصد السوري أن الدفاعات الجوية بالقاعدة الأمريكية تمكنت من التصدي للمسيرة وإسقاطها قبل وصولها إلى القاعدة، موضحا أنه الهجوم الثاني من نوعه خلال 24 ساعة.

مدينة الموصل سوريا العراق قاعدة عسكرية أمريكية المرصد السوري لحقوق الإنسان
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