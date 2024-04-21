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BBC

دوي انفجارات بمحيط القاعدة الأمريكية في حقل العمر السوري

11:03 م الأحد 21 أبريل 2024

دوي انفجارات بمحيط القاعدة الأمريكية في حقل العمر

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أفادت مصادر، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في محيط القاعدة الأمريكية بحقل العمر شرقي دير الزور السورية، وفق تصريحاتهم لقناة "الجزيرة".

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء قالت نقلا عن مصادر أمنية، اليوم الأحد، إن 5 صواريخ أُطلقت من مدينة الموصل بشمال العراق باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن طائرة مسيرة للفصائل الموالية لإيران تحلق في أجواء القاعدة الأمريكية بمطار خراب الجير شمال الحسكة.

وأوضح المرصد السوري أن الدفاعات الجوية بالقاعدة الأمريكية تمكنت من التصدي للمسيرة وإسقاطها قبل وصولها إلى القاعدة، موضحا أنه الهجوم الثاني من نوعه خلال 24 ساعة.

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