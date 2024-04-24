وسائل إعلام: إيران تقلص تواجدها في سوريا عقب الهجوم الإسرائيلي

(مصراوي)

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن إيران قامت بتقليص تواجدها العسكري في سوريا عقب الهجوم الإسرائيلي الأخيرة الذي استهدف عدة مناطق في أصفهان.

وأضافت الوكالة الفرنسية، أن انسحاب القوات الإيرانية بدأ في مناطق الجنوب الجنوب السوري ومواقعها في ريف دمشق ودرعا والقنيطر.

وأوضحت الوكالة، أن مقاتلين من حزب الله اللبناني، قاموا بالقدوم ليحلوا مكان القوات الإيرانية المنسحبة من قواعدها في سوريا.

واستهدفت إسرائيل، القنصلية الإيرانية في دمشق ما أدى إلى مقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني، وهو ما توعدت إيران بالرد عليه واستهدفت قاعدتين عسكريتين في إسرائيل.

بينما ردت إسرائيل على الهجوم الإيراني باستهداف عدة مناطق في أصفهان، قائلة إن ردت بهجوم لن يستلزم ردًا.